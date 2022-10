Giroud non si è mai fermato, Origi-Rebic devono giocare: i numeri a confronto

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

La Gazzetta dello Sport di questa mattina propone un confronto tra i numeri dei tre attaccanti del Milan. Olivier Giroud in questi primi due mesi si è addossato sulle sue spalle tutto il peso dell'attacco rossonero: in casa con il Chelsea è arrivata la decima presenza da titolare consecutivo, la 13esima presenza complessiva (tutte le partite) per un totale di 863 minuti e 6 gol. Serve chiaramente il contributo di Origi e Rebic. Per il belga solo 114 minuti in 7 presenze e ancora zero reti; il croato ha giocato poco ma ha fatto meglio: 224 minuti in 6 partite ma con 3 gol all'attivo.