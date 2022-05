Giroud: "Non sono mai stato il sostituto di Zlatan. La rotazione è stata equilibrata"

MilanNews.it

Intervistato a 'L'Equipe' dopo la vittoria dello scudetto, Olivier Giroud ha parlato così della conquista di un altro trofeo. Queste le sue parole:

Su Ibra: “Questo titolo e la mia stagione confermano la mia scelta. Ho tolto a poco a poco il posto a Ibra per sistemare il mio. Nella testa del mister non sono mai stato un sostituto di Zlatan; la rotazione era sempre equilibrata quando entrambi eravamo disponibili. Ibra ha chiuso con otto gol in campionato, a 40 anni gioca ancora. E io, a 35 anni; ho dimostrato che posso giocare di piuì”.