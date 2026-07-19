Giroud saluta Deschamps: "È stato un privilegio e un immenso orgoglio aver scritto la storia del calcio francese insieme a te"

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Didier Deschamps conclude la sua avventura da CT della Francia e Olivier Giroud, che con lui ha vinto il Mondiale nel 2018, saluta il tecnico francese

Si è conclusa ufficialmente l'era di Didier Deschamps sulla panchina della Francia. Il ct lascia la guida della nazionale dopo quattordici anni, impreziositi soprattutto dalla conquista del Mondiale nel 2018. La sconfitta di ieri sera contro l'Inghilterra per 4-6 è stata la sua ultima partita. Olivier Giroud, che con lui ha vinto il Mondiale in Russia, lo saluta affettuosamente con un post su Instagram:

“Saremo legati per sempre. Quelle parole che hai pronunciato nello spogliatoio dopo quel famoso 15 luglio 2018 risuonano ancora nella mia mente. Non dimenticherò mai i dodici anni che abbiamo condiviso, pieni di passione e amore per questa maglia blu. Ti sono grato per aver sempre cercato di tirare fuori il meglio di me, spingendomi a volte oltre i miei limiti. È stato un privilegio e un immenso orgoglio aver scritto la storia del calcio francese insieme a te e ai nostri compagni. Un capitolo si chiude, ma ciò che hai costruito rimarrà per sempre nella storia della nazionale francese. Grazie, mister".