Giroud sbaglia ancora dal dischetto: la statistica negativa del francese

vedi letture

Delusione enorme e rimpianti incredibili in casa Milan dopo il pareggio ottenuto contro il Bologna: 2-2 il risultato finale grazie alle reti di Zirkzee, doppio Loftus-Cheek e Orsolini su rigore, forse un pò generoso, all'ultimo minuto. I rossoneri sprecano tantissimo soprattutto dal dischetto, con due rigori sbagliati per tempo: uno da Giroud e un altro da Theo. Questo un breve, purtroppo non positivo, focus che riguarda Olivier Giroud e i rigori sbagliati.

Infatti, nessun giocatore di Serie A ha sbagliato più rigori di Olivier Giroud in questa stagione considerando tutte le competizioni (due, come Dusan Vlahovic e Milan Djuric).