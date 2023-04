Giroud titolare a Roma, Rebic e Origi si giocano il posto per la Cremonese

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Olivier Giroud è recuperato in pieno per la trasferta dell'Olimpico contro la Roma e Pioli non ha alcun dubbio: sarà il bomber francese a partire dall'inizio contro i giallorossi domani pomeriggio. Le forze del 9 però vanno centellinate in vista dei tanti impegni e, per questo motivo, nella partita infrasettimanale di mercoledì 3 a San Siro contro la Cremonese, saranno Origi e Rebic a giocarsi la maglia da titolari. Lo riferisce Tuttosport.