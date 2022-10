Giroud torna a Stamford Bridge: "Sono molto contento, mi sono lasciato bene con il club"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Che emozione prova a tornare a Stamford Bridge Olivier Giroud? Ecco la risposta del francese in conferenza stampa alla vigilia di Chelsea-Milan: "Sono stato fortunato a tornare a Montpellier con l'Arsenal, oggi sono molto felice di essere tornato a Stamford Bridge. Dopo lo scudetto adesso vogliamo fare bene in Champions con umiltà e grande fiducia nel nostro calcio e nelle nostre qualità. Spero che mi accoglieranno bene, sono stato begli anni qui: mi sono lasciato bene con il club. Per quanto riguarda la squadra conosco i ragazzi, ho giocato tante partite con loro. Hanno cambiato allenatore quindi non so esattamente come giocheranno. Se ci fosse stato ancora Tuchel forse avrei potuto aiutare un po' di più. Sono in un nuovo progetto e dunque è una questione di tempo per tornare al loro miglior livello. Sono sicuro che faranno una bella stagione in Premier".