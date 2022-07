Giroud: "Tra gli anni 90 e il 2000 ero un grande tifoso del Milan. Sheva era la classe; quando l'ho incontrato..."

© foto di Antonello Gioia

In occasione della presentazione del proprio libro 'Crederci, sempre. Perché ho fiducia nella vita, in Dio, in me stesso e nel destino', Olivieri Giroud ha parlato così del Milan del passato: "Negli anni del grande Milan, tra il 90 e il 2000, ero un grande tifoso del Milan. Ho visto tanti video di Van Basten e di Papin, volevo segnare come loro. Sheva era per me la classe, l'esempio, il calciatore preferito: lui poteva fare gol in tutti i modi e mi piaceva la sua mentalità, caratterizzata dal battagliare e dal mai mollare. Quando l'ho incontrato avevo le stelle negli occhi".