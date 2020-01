Giudice Sportivo: 4 mila euro di multa per il Milan, Bennacer entra in diffida. Balotelli out contro i rossoneri

Il Giudice Sportivo ha comunicato le sue decisioni dopo la prima giornata di ritorno di Serie A: il Milan è stato multato di 4 mila euro per "avere ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa cinque minuti". Ismael Bennacer, nel match contro l'Udinese, ha invece ricevuto la sua nona ammonizione in questo campionato e quindi è entrato in diffida. Per quanto riguarda, infine, il Brescia, prossimo avversario del Diavolo, Mario Balotelli sarà assente venerdì sera al Rigamonti in quanto è stato fermato per due turni dopo l'espulsione rimediata domenica contro il Cagliari.