Giudice Sportivo, ammenda da 10 mila euro al Milan: il motivo
Sono uscite le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 20^ giornata di Serie A. Al Milan, che domenica ha giocato in casa della Fiorentina, è stata inflitta un'ammenda da 10 mila euro: "Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. MILAN a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa tre minuti l'inizio della gara; recidiva reiterata continuata". Ammenda anche per la Fiorentina (3 mila euro) "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS". Nessun giocatore del Milan è stato squalificato, mentre c'è da segnalare che Youssouf Fofana è entrato in diffida dopo che contro i viola è stato ammonito per la quarta volta in questo campionat.
Questi i risultati della 20^ giornata di Serie A:
Atalanta-Torino 2-0
Como-Bologna 1-1
Fiorentina-Milan 1-1
Genoa-Cagliari 3-0
Hellas Verona-Lazio 0-1
Inter-Napoli 2-2
Juventus-Cremonese 5-0
Lecce-Parma 1-2
Roma-Sassuolo 2-0
Udinese-Pisa 2-2
