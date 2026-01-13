Giudice Sportivo, ammenda da 10 mila euro al Milan: il motivo

Sono uscite le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 20^ giornata di Serie A. Al Milan, che domenica ha giocato in casa della Fiorentina, è stata inflitta un'ammenda da 10 mila euro: "Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. MILAN a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa tre minuti l'inizio della gara; recidiva reiterata continuata". Ammenda anche per la Fiorentina (3 mila euro) "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS". Nessun giocatore del Milan è stato squalificato, mentre c'è da segnalare che Youssouf Fofana è entrato in diffida dopo che contro i viola è stato ammonito per la quarta volta in questo campionat.

Questi i risultati della 20^ giornata di Serie A:

Atalanta-Torino 2-0

Como-Bologna 1-1

Fiorentina-Milan 1-1

Genoa-Cagliari 3-0

Hellas Verona-Lazio 0-1

Inter-Napoli 2-2

Juventus-Cremonese 5-0

Lecce-Parma 1-2

Roma-Sassuolo 2-0

Udinese-Pisa 2-2