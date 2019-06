Giugliano: "Siamo una squadra forte e facciamo paura a tutte. Non lascerò che il Brasile ci batta"

Manuela Giuliano, centrocampista del Milan e della Nazionale, è intervenuta in conferenza stampa dal ritiro azzurro: "Siamo una squadra forte, facciamo paura a tutte, arrivate fin qui non ci lasceremo nulla alle spalle e punteremo sempre più in alto. Thiasa? In questi giorni l'ho sentita poco, ma l'ho vista recentemente in hotel. Siamo grandi amiche fuori dal campo ma in campo siamo avversarie, non lascerò che il Brasile ci batta".