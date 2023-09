Giuliani: "Tornare tra i pali dell’Italia è stato emozionante"

In vista del match di oggi pomeriggio contro la Svezia (fischio d'inizio alle 17.45), valido per la UEFA Women's Nations League, Laura Giuliani, portiere del Milan e della Nazionale azzurra, è intervenuta in conferenza stampa insieme al ct Soncin e ha dichiarato: "Come evidenziato dal mister, le vittorie aiutano a lavorare con tranquillità. Partire con il piede giusto è sempre importante, ti aiuta a portare entusiasmo e compattezza all’interno del gruppo, che è sempre stato molto unito. È iniziato qualcosa di nuovo e tutte insieme lo stiamo affrontando nel migliore dei modi, l’abbraccio collettivo alla fine della partita con la Svizzera lo conferma. Abbiamo incontrato tante volte la Svezia, ma ci stiamo concentrando sulle nostre caratteristiche, sui nostri punti di forza e su ciò che dovremo mettere in campo domani.

Giocare in casa ti dà sempre una spinta in più, Castel di Sangro è un posto che conosciamo molto bene e che fa parte del nostro cuore. Ripartire da qui è molto importante. Tornare tra i pali dell’Italia è stato emozionante: la mia priorità è mettermi a disposizione del nuovo staff ed essere di supporto alla squadra, per aiutarla a muoversi bene in campo. Sono certa che daremo tutte il cento per cento” riporta figc.it.