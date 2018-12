Giunta: "Il riscatto di Higuain dipenderà tanto dagli introiti che potrà avere il Milan quanto dalle sue prestazioni"

Mario Giunta, dagli studi di Sky Sport 24, ha parlato così dei movimenti del Milan nelle prossime sessioni di calciomercato, soffermandosi anche sul riscatto di Higuain: “Quello che farà il Milan nel mercato di gennaio dipenderà da ciò che detterà la UEFA. Il Milan deve portare il bilancio da -123 a -30 in tre anni. Questo è il percorso che il Milan più o meno dovrà fare per accontentare la UEFA e rientrare nei parametri del FFP. Con questi paletti, il Milan, oltre alla volontà di aumentare i ricavi, dovrà equilibrare entrare ed uscite. Per Higuain servono circa 36 milioni di euro, molto dipenderà dal Milan, se avrà o meno introiti dall’ingresso nelle prossime coppe europee. Molto dipenderà anche dalle prestazioni sul campo di Higuain, dalla sua condizione fisica, dall’aspetto caratteriale. Si parte però dalla premessa che Higuain è fondamentale per il Milan”