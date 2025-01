Giuntoli avverte la Juve: "Conceiçao? Quando cambia un allenatore c'è sempre grande motivazione"

vedi letture

Questa sera a Riyad, in Arabia Saudita, c'è stata la Welcome Dinner organizzata dalla Lega di Serie A per dare il via alle ostilità in modo formale alla Supercoppa Italiana: domani si gioca Inter-Atalanta e dopodomani tocca a Juventus-Milan. Ai microfoni di Radio Serie A- RDS è intervenuto il direttore sportivo dei bianconeri Cristiano Giuntoli.

Così ha parlato il dirigente juventino: "Arriviamo con qualche giocatore in più dopo un periodo con tanti assenti: cerchiamo di affrontare nel migliore dei modi questa competizione così importante. Per la Juve ogni trofeo dev’essere un obiettivo, faremo di tutto per vincere. La Juventus è trasversale, siamo molto amati e seguiti: ci dà forza e orgoglio. Milan con nuovo allenatore? Quando cambia un allenatore c’è sempre grande motivazione e sarà un motivo in più per stare attenti; ma li conosciamo molto bene, sarà un bellissimo scontro e che vinca il migliore".