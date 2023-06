Gli auguri del Milan a Leao: "Giocatori come Rafa spiegano perché amiamo questo gioco!"

Oggi Rafael Leao compie 24 anni, fresco del rinnovo di contratto fino al 2028 e reduce dalla sua stagione migliore (numericamente parlando) in rossonero. Questi gli auguri che gli ha riservato il Milan attraverso i propri canali social: "Giocatori come Rafa spiegano perché amiamo questo gioco! Non c'è niente di meglio che vederti giocare. Auguri Rafa!"

Players like Rafa explain why we love this game. #HBD, craque! ❤️



Non c'è niente di meglio che vederti giocare. Auguri, Rafa! ❤️ #SempreMilan



Brought to you by @BancoBPMSpa pic.twitter.com/oaBvR2V46k