Gli auguri del Milan ad Ancelotti: "Un vincitore seriale come nessuno"

Il Milan ha dedicato un post di auguri a Carlo Ancelotti che oggi compie 64 anni. Questo il messaggio del club rossonero: "Sul campo e in panchina, un vincitore seriale come nessun altro! Tanti auguri a colui che ha scritto pagine importanti della nostra storia".

On the pitch and in the dugout, a serial winner like no other! All the best @MrAncelotti



Tanti auguri a colui che ha scritto pagine importanti della nostra storia ❤️ #SempreMilan

