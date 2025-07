Gli indisponibili rossoneri contro l'Arsenal: anche Maignan si aggiunge alla lista

Il Milan è pronto ad affrontare l'Arsenal in amichevole: calcio di inizio al National Stadium di Singapore previsto alle ore 13.30 italiane con gara trasmessa in diretta su DAZN. I rossoneri devono già fare i conti con alcune assenze. La lista degli indisponibili va suddivisa. Tra i convocati in tournée sono tre gli assenti: Mike Maignan (leggi qui), Alex Jimenez e Youssouf Fofana, la speranza è di recuperarli già in occasione della prossima gara contro il Liverpool, sabato 26 alla stessa ora italiana a Hong Kong.

Assenti poi i due calciatori ancora in ferie: si tratta di Santiago Gimenez, reduce dalla Gold Cup vinta con il Messico, e del nuovo acquisto Luka Modric, che è arrivato in semifinale al Mondiale per Club insieme al Real Madrid. Entrambi sono attesi il 4 agosto a Milanello. Infine non ci sono i giocatori in esubero e che sono rimasti a Milanello: Bennacer, Adli, Emerson Royal e Vasquez. A questi si può ormai anche aggiungere Pervis Estupinan che oggi diventerà un calciatore rossonero e che domani partirà alla volta dell'Asia per raggiungere i nuovi compagni.