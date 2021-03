Gli italiani in Nazionale - Milan, serata positiva per tutti. Calha-gol, assist per Brahim Diaz

Sono cominciate le qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022. Ieri si sono disputate le prime partite, che hanno già dato interessanti indicazioni. In grande spolvero subito gli "italiani", grandi protagonisti con gol e assist.

Hakan Calhanoglu subito on fire. Il trequartista rossonero prima firma l'assist per il primo dei tre gol di Burak Yilmaz, poi segna la rete del provvisorio 3-0 della Turchia contro l'Olanda. La Norvegia vince facilmente contro Gibilterra: tra i protagonisti anche Jens-Petter Hauge, che gioca tutta la ripresa. Bene anche Brahim Diaz con l'Under-21 spagnola: un assist per il fantasista del Milan contro i pari età della Slovenia. Novanta minuti in campo per Rade Krunic, schierato nel tridente contro la Finlandia.