Globesoccer - La top 11 della Serie A degli anni 90': presenti Baresi, Maldini, Costacurta e Rui Costa

Globe Soccer, organizzazione che si occupa anche delle annuali premiazioni alle personalità del calcio, ha riportato la top 11 della Serie A degli anni 90'. In questo 11 di leggende, sono presenti tanti ex rossoneri come Maldini, Baresi, Costacurta, Albertini, Rui Costa e Baggio. Gli altri giocatori della formazione sono Pagliuca, Zanetti, Nedved, Batistuta e Ronaldo.