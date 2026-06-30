Un altro Gonçalo nel mirino del Milan: i numeri di Inacio con lo Sporting

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Non solo Ramos, il Milan va a caccia di un altro Gonçalo: è il difensore Inacio. I suoi numeri con la maglia dello Sporting

Dopo aver concluso la trattativa con il PSG che porterà a Milano per una cifra record l'attaccante Gonçalo Ramos, il nuovo Milan di Ruben Amorim punta a un omonimo portoghese, questa volta per rinforzare il reparto difensivo: Gonçalo Inacio. Il centrale classe 2001 gioca allo Sporting Club di Lisbona da quando ha undici anni ed è stato una delle colonne della formazione allenata proprio da Amorim, che stravede per lui e lo vorrebbe portare al centro sportivo di Milanello.

GONCALO INACIO, I NUMERI ALLO SPORTING

In queste ore si è fatta largo con forza l'ipotesi Gonçalo Inacio per il Milan di Amorim, specialmente dopo che le indiscrezioni su Antonio Silva sono scemate nel corso delle ore. Dalla stagione 2019/2020 è in prima squadra e da quel momento ha collezionato 254 presenze, con tanto di 24 gol. Con Amorim in panchina 186 gare e 17 gol, con consacrazione annessa. In generale ha vinto 3 Campionati, 2 Coppe di Lega, 1 Supercoppa di Portogallo e 1 Coppa di Portogallo. Ha collezionato anche 22 gettoni con la Nazionale portoghese con cui ha vinto la Nations League 2025: è ai Mondiali ma fino a questo momento è rimasto sempre in panchina.