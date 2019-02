Gravina: "Euro 2028? Non è solo un pensiero ma un'idea fondata"

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato a Sky Sport 24 e ha parlato dell'idea di ospitare Euro 2028 in Italia: "Non è solo un pensiero ma un'idea fondata e inserita nella mia piattaforma programmatica. Ho sempre sostenuto che il progetto di Euro 2028 possa dare un pizzico di entusiasmo al calcio italiano, è un progetto sul quale lavorare insieme e uno spunto per migliorare. In quanto FIGC siamo in sintonia con il Governo e con il Coni e spero che anche l'UEFA possa assecondare questo nostro desiderio così importante".