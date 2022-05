Gravina: "Uscire dalla crisi con le riforme. Toglieremo il diritto di veto alle Leghe"

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nella sua intervista a Tuttosport, il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha parlato anche delle riforme per uscire dalla crisi del calcio italiano: "Se a certi presidenti questa situazione sta bene e fa pure gioco, il mio ruolo mi impone di agire. Io non pensavo che il calcio italiano fosse guarito con la vittoria dell’Europeo, che pure mi ha reso enormemente felice; così come penso che sia finito con il fallimento alle qualificazioni mondiali, che certo mi addolora, e per questo ho sottoscritto con Mancini un contratto di sei anni: per impostare un progetto. Ciò invece che mi preoccupa molto, nel mio ruolo, è la sostenibilità del sistema di cui devo essere garante. Per conseguirla l’unico modo è abolire il diritto di veto. Non è ammissibile che una sola Lega possa bloccare tutto: se non ci sarà un accordo, convocherò un assembra straordinaria per togliere il diritto di veto".