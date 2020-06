Graziani: "All'interno del pianeta Milan c'è tanta confusione"

Intervenuto durante "SportMediaset XXL" su Italia Uno, Ciccio Graziani ha parlato così della situazione in casa Milan: "All’interno del pianeta Milan c’è tanta confusione a livello societario, non sappiamo quanti denari ci possono essere per fare gli investimenti sul mercato. C’è tanta confusione: Maldini sì e Maldini no, Gazidis, Rangnick arriverà? Oggi il tifoso del Milan chiaramente non è contento per le situazioni che sta vivendo ma anche quello che concede il futuro".