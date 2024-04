Graziani: "Incideranno sia Pioli che De Rossi, ma alla fine contano di più i giocatori che vanno in campo”

Ciccio Graziani, ex calciatore della Roma, si è così espresso in esclusiva a Il Romanista.it sulla sfida che vedrà i giallorossi contrapporsi al Milan in Europa League: “Non vedo favoriti. Siamo al 50 e 50. Forse il Milan ha qualcosa in più, ma la Roma con Dybala e Lukaku può fare male. Bisogna stare attenti a Leao, se lo si perde d’occhio ti fa male. Incideranno sia Pioli che De Rossi, ma alla fine contano di più i giocatori che vanno in campo”.

Graziani ha poi proseguito con un commento personale sul caso Gianluca Mancini:

"Non mi è piaciuto. Lui dice di non essersene accorto, ma secondo me è stato molto superficiale. Anche a me in campo è successo di sfottere qualche avversario o di essere sfottuto. Ma così lui ha messo in mezzo il pubblico avversario e non va bene. I tifosi, anche quelli avversari, vanno sempre rispettati. Mi sembra strano inoltre che non si fosse reso conto di niente, visto che la bandiera era biancoceleste. Un gesto così, fatto da un tifoso, va bene, ma così è brutto. Può essere che non se ne sia accorto preso dal momento, ha chiesto scusa. Non ha ucciso nessuno, ma va bene così”.