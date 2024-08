Graziani, messaggio ad Ibra: "Caro Zlatan, al tuo Milan manca un vice-Theo Hernandez e un centravanti serio"

Ciccio Graziani, ex attaccante, intervenuto a SportMediaset XXL, ha dichiarato sul Milan dopo il pareggio contro il Torino: "Devo dire una cosa a Ibrahimovic: caro Ibra, ancora oggi non avete un vice-Hernandez, avete fatto giocare Saelemakers in quel ruolo esponendolo ad una brutta figura. E poi non credo che il Milan, se vuole raggiungere gli obiettivi che si è prefissato, voglia andare ancora avanti in questa stagione con Jovic come centravanti.

I rossoneri hanno bisogno di un altro centravanti serio e anche di un vice-Hernandez. Andare avanti così diventa un problema. Il Milan sicuramente migliorerà con l'inserimento dei nuovi acquisti, ma non possono chiudere gli occhi su alcune criticità. Io non sono Fonseca, ma al suo posto non avrei fatto andare Camarda con l'Under 23, lo avrei fatto giocare al posto di Jovic contro il Torino. Non ho nulla contro Jovic, ma non è un giocatore da Milan".