Graziani su Piatek: "È un mistero, comincia a preoccuparmi"

Ciccio Graziani, intervenuto su Radio Sportiva, ha parlato così di Krzystof Piatek: "Piatek è un mistero: non riesco a spiegarmelo, perché i calciatori che sanno fare gol possono andare incontro a un periodo difficile, ma sono situazioni momentanee di 4/5 partite. Piatek sente molto la responsabilità e questo lo condiziona: è come se andasse in campo con un giubbottino di 5 kg sulle spalle. E anche la squadra non è stata più in grado di supportarlo. Questo Piatek comincia a preoccuparmi, perché un'involuzione così mi sembra una grande esagerazione".