Grecia-Francia: Theo e Giroud titolari, riposo per Maignan

Riposo per Maignan, mentre Theo Hernandez e Giroud scendono in campo dal primo minuto. Queste le scelte ufficiali di Deschamps per Grecia-Francia di questa sera.

GRECIA (3-5-2): Vlachodimos; Retsos, Mavropanos, Hatzidiakos; Rota, Baksasetas, Bouchalakis, Galanopoulos, Giannoulis; Masouras, Ioannidis. All. Nus.

FRANCIA (4-2-3-1): Samba; Lucas Hernandez, Kounde, Saliba, Théo Hernandez; Rabiot, Fofana; Dembélé, Griezmann, Kolo Muani; Giroud. All. Deschamps.