Grecia, scandalo partite truccate: l'Olympiacos rischia la retrocessione

Terremoto in vista in Grecia. Secondo quanto riporta SDNA, l'Olympiacos arriverebbe a rischiare la retrocessione a causa di una possibile combine. La partita incriminata sarebbe quella vinta contro l'Atromitos del 4 febbraio 2015 conclusa 2-1 per i biancorossi. Oltre ai due club sarebbero coinvolte anche altre 28 persone fra cui anche il presidente Evangelos Mirinakis. La pena che la Federazione greca può infliggere è severissima: retrocessione e 3 milioni di ammenda.