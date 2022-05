Guidolin: "Pioli molto bravo, in poco tempo ha portato il Milan ad un livello altissimo"

MilanNews.it

Domenica sera il Milan sarà impegnato in casa dell'Hellas e così si torna a parlare di "Fatal Verona". Francesco Guidolin, ex giocatore gialloblu, ricorda bene quella partita che costò lo scudetto al Diavolo. Queste le sua parole alla Gazzetta dello Sport: "Non è per niente detto che la storia debba ripetersi - dice Guidolin, allenatore oggi commentatore nella squadra di Dazn -. Il Milan del 1973 veniva dalla finale di Coppa delle Coppe, vinta pochi giorni prima a Salonicco contro il Leeds. Era stanco, a pezzi. Questo Milan è in salute e Pioli sa che cosa deve fare e come deve farlo. Stefano ha portato il Milan a un livello altissimo in un tempo breve, poco più di due anni. È stato molto bravo".