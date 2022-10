Gullit amarcord: Ruud ricorda su Instagram il suo primo gol in rossonero

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ruud Gullit formato amarcord sui social. Il fuoriclasse del Milan degli olandesi ha voluto ricordare il suo primo gol con la maglia rossonera con un post su Instagrma: una testata contro il Pisa in una gara vinta per 1-3 in toscana. A segno quel giorno anche Donadoni e Van Basten. Gullit ha scritto così: "Il mio primo gol con il Milan contro il Pisa".