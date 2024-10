Gullit elogia Reijnders: "Crescita incredibile: elemento chiave"

Nella giornata di oggi, sulle colonne della Gazzetta dello Sport, è stato intercettato l'ex calciatore rossonero Ruud Gullit, oggi commentatore televisivo in Olanda e membro della Laureus Academy. Con l'ex campione rossonero la rosea ha parlato soprattutto di Milan e dei giocatori e dei protagonisti che potranno fare la differenza in questa stagione per il Diavolo. Di seguito alcune delle due dichiarazioni più importanti rilasciate nell'intervista.

Le parole di Ruud Gullit sul connazionale Tijjani Reijnders: "Lo avevo visto qualche anno fa nella seconda squadra dell'AZ Alkmaar e, anche se si notava la sua qualità, non ero sicuro che sarebbe diventato il giocatore che è ora. La scorsa stagione ha avuto una crescita incredibile, sotto l'aspetto della personalità e del rendimento, e poi ha disputato un grande Europeo con l'Olanda. E' un elemento chiave per il Milan e la nazionale olandese"