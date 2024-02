Gullit: "Un consiglio a Leao? Continua a fare quello che stai facendo"

Carlo Pellegatti, storico giornalista che da una vita si occupa del mondo Milan, è volato ad Amsterdam per intervistare i Tre Tulipani rossoneri: Marco van Basten, Ruud Gullit e Franck Rijkaard.

In questo estratto dell'intervista, che trovate integralmente su YouTube sul canale di Pellegatti, Gullit parla di Rafa Leao.

Che consiglio daresti a Leao? “Deve soltanto continuare a fare quello che sta facendo. Più esperienza fa e meglio è per lui. È un giocatore che può aiutare la squadra nella lotta per il campionato, quest’anno non è stato così perché l’Inter sta andando molto bene. È un’epoca diversa dalla nostra, nei nostri anni il calcio italiano era al massimo. Ogni club aveva tre fuoriclasse, da tutti i paesi del mondo. Questa è stata anche la nostra fortuna. Oggi bisogna combattere contro i soldi che arrivano dall’Inghilterra, e questo è difficile. Tanti fuoriclasse ora sono in altri paesi”.