Gundogan e quel legame con Milano tra moglie, matrimonio e figlio

Nelle ultime ore si è parlato con insistenza di un tentativo del Milan per Ilkay Gundogan, forte centrocampista del Manchester City in scadenza al 30 giugno 2023 (su cui è forte il Barcellona). Questa mattina Ivan Zazzaroni, a Radio Dee Jay, ha raccontato che il centrocampista vorrebbe trasferirsi in Italia: "Gundogan secondo me vuole venire in Italia, da quello che sappiamo noi si sta avvicinando a Milano".

Sarebbe una scelta sportiva o magari dettata dal "cuore" o volontà legate alla famiglia? Il capitano del City lo scorso anno, era il 20 giugno 2022, si è sposato con Sara Benamira, nota modella e presentatrice televisiva di origini tunisine che a Milano ha iniziato la carriera da modella. La location scelta in gran segreto è stata Villa Borromeo a Cassano d'Adda, in Lombardia. Ma non solo: il 15 marzo di quest'anno la coppia ha avuto un figlio, Kais Gundogan, nato proprio a Milano. La coppia quindi è legata all'Italia per questioni affettive, ma non solo.

Qualche tempo fa la modella, che sui social ha un grande suguito, rispondendo alle domande dei followers sul cibo in UK ha scatenato un bel polverone: "Mi dispiace essere onesta, ma nessuno. Sono stanca di non trovare un buon ristorante, il cibo è orribile ovunque. Non riesco a trovare un vero ristorante italiano o un buon sushi o anche solo cibo fresco... è tutto congelato. I ristoranti qui si concentrano sul fare soldi con le bevande, sono tutti locali notturni, non puntano sul cibo di qualità. Forse a Londra ma a Manchester niente. Mi dispiace".