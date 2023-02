Haller-gol nella giornata mondiale contro il cancro: "Voglio dare speranza a chi lotta"

MilanNews.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sebastien Haller è tornato e ironia del destino ha trovato il suo primo gol con la maglia del Borussia Dortmund nella giornata mondiale contro il cancro. L'ivoriano, acquisto più caro della storia dei gialloneri, si è dovuto fermare immediatamente dopo l'acquisto quando gli è stato diagnosticato un tumore ai testicoli. Dopo due interventi chirurgici è tornato finalmente in campo in questo 2023 e col Friburgo ha rotto il ghiaccio. Al termine della partita il giocatore ha dichiarato: "Non ho mai pensato di morire ma consiglio a tutti di fare dei controlli, può essere determinante". E ancora: "Segnare in questa giornata è stato un grande messaggio per tutti coloro che stanno combattendo oggi o combatteranno più tardi. Dà un po' di speranza, di coraggio".