Haller, il tumore è maligno: l’attaccante dovrà sottoporsi a chemioterapia

MilanNews.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Brutte notizie in casa Borussia Dortmund. Il neo-attaccante dei gialloneri, Sebastien Haller, arrivato quest'anno dall'Ajax, dovrà sottoporsi alla chemioterapia. Qualche settimana fa, infatti, gli era stato diagnosticato un tumore ai testicoli ed oggi, come si evince da un comunicato ufficiale della società tedesca, si è scoperto che esso è maligno. Ecco le parole del club: "Sebastien Haller (28) sarà assente dal Borussia Dortmund per diversi mesi. I risultati istologici hanno rivelato un tumore testicolare maligno. Haller deve quindi sottoporsi a un trattamento chemioterapico. Sebastien riceverà ora il miglior trattamento possibile. Le possibilità di recupero sono molto buone. Auguriamo a lui e alla sua famiglia tanta forza e ottimismo e i nostri pensieri sono con lui in questo momento difficile', ha dichiarato il direttore sportivo del BVB Sebastian Kehl".