Handanovic a rischio derby, infrazione a dito mano

(ANSA) - MILANO, 03 FEB - Samir Handanovic a rischio per il derby di Milano. Oggi il portiere nerazzurro ha eseguito un esame radiografico che ha evidenziato come rende noto l'Inter ''un'infrazione al quinto dito''. Le sue condizioni - scrive il club - saranno valutate giorno dopo giorno. Già ieri nella sfida contro l'Udinese è sceso in campo Padelli, al debutto in nerazzurro in campionato. (ANSA).