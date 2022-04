Hellas Verona, fissato il prezzo per lasciar partire Barak

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Hellas Verona è già praticamente certo di dover perdere almeno un paio di pedine importanti nel corso della prossima estate per poi poter finanziare il mercato in entrata. L'addio praticamente certo è quello di Antonin Barak, ambito da diversi club italiani e stranieri che dovranno però prevedere un investimento da almeno 20 milioni di euro per ottenere il via libera da parte del presidente veronese Setti. A riportarlo è L'Arena.