Higuain fissa l’obiettivo: meritarsi a suon di gol il riscatto dei rossoneri

Gattuso e il Milan puntano molto su Higuain. Stiamo entrando in un periodo cruciale della stagione e c’è bisogno della qualità e dell’esperienza del Pipita. Come riporta Tuttosport, le indiscrezioni relative ai presunti dubbi del club rossonero sul riscatto a fine stagione del calciatore (fissato a 36 milioni di euro) sono giunte alle orecchie dell’argentino e ovviamente non gli hanno fatto piacere. Gonzalo ha un solo modo per dimostrare il suo valore: trascinare il Milan a suon di gol.