Higuain, il passaggio al Chelsea resta complicato: si lavora su un prestito oneroso per 18 mesi con riscatto obbligatorio a certe condizioni

Gonzalo Higuain vorrebbe andare al Chelsea, ma anche lui sa benissimo che non sarà facile chiudere il suo trasferimento a Londra in quanto, oltre al Milan, va convinta anche la Juventus, la quale è la proprietaria del cartellino dell'argentino. Secondo il Corriere della Sera, le quattro parti coinvolte stanno lavorando su questa ipotesi: prestito oneroso per 18 mesi con una clausola per il riscatto obbligatorio a determinate condizioni (la vittoria dell’Europa League?) che garantirebbe ai bianconeri gli ammortamenti e alla Granovskaia, il potente braccio destro di Abramovich, di accontentare Sarri evitando allo stesso tempo l’acquisto di un ultratrentenne.