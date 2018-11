Higuain, quattro ammonizioni e un'espulsione in 13 partite con il Milan: nei due anni alla Juventus i gialli erano stati otto in 105 partite

Gonzalo Higuain è stato protagonista in negativo di Milan-Juventus. Il centravanti argentino, infatti, dopo aver fallito un rigore è stato espulso, a oltre due anni dall'ultima volta. Il cartellino rosso rimediato nell'ultimo match è stato l'apice di un atteggiamento nervoso che ha accompagnato il nove rossonero da inizio stagione. In sole 13 partite di Serie A, infatti, Higuain ha ottenuto quattro ammonizioni, la metà di quelle ottenute in 105 partite con la maglia della Juventus. Ecco i dati completi delle sanzioni disciplinari rimediate in Serie A da Higuain.

Napoli (146 partite): 18 ammonizioni, 1 espulsione per doppia ammonizione.

Juventus (105 partite): 8 ammonizioni, 0 espulsioni.

Milan (13 partite): 4 ammonizioni, 1 espulsione diretta.