HLN - De Ketelaere, solo panchina per il belga nell'amichevole con il Copenhagen: Milan in pressing

Secondo quanto riportato dal portale belga HLN, nella scelta che ha portato Charles De Ketelaere a non scendere in campo nell'amichevole tra il suo Bruges e il Copenhagen ci sarebbe il Milan. Il talento belga, seguito dai rossoneri, non è partito ne titolare ne è subentrato contro i danesi considerato che in settimana, per lui, potrebbe arrivare una nuova offerta del Milan.