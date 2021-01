Hrgovic (peso massimo): "Mi sono allenato con Mario, è un guerriero"

Filip Hrgovic, peso massimo croato che si è allenato con Mandzukic, è stato intervistato da Gazzetta.it per parlare dello stato di forma del nuovo attaccante rossonero: "È stato Mario a chiedere di poter venire sul ring a trovarmi. Naturalmente ho accettato, per noi croati lui è un monumento nazionale. È un uomo semplice. E con le persone con cui entra in confidenza è anche simpatico, in Italia forse questo lato di lui non lo conoscete. È un ottimo pugile, ve l'assicuro. Se non avesse fatto il calciatore, l'avrei visto molto bene sul ring. L'ho visto molto bene, ma non mi stupisce. È un professionista scrupoloso, non salta un giorno di palestra. Un guerriero deve anche essere un grande atleta".