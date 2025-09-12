I dettagli del contratto di Rabiot: guadagnerà meno rispetto a Marsiglia ma ci sono ricchi bonus legati alla vittoria di un trofeo
Adrien Rabiot per tornare in Serie A e riabbracciare Max Allegri ha compiuto un sacrificio economico importante: il centrocampista francese ha infatti accettato la proposta triennale rossonera nonostante l'ingaggio sia meno ricco rispetto a quello che percepiva a Marsiglia da oltre 5 milioni di euro.
La proposta triennale del Milan non ci arriva a quelle cifre, ma Rabiot ha comunque la possibilità di guadagnare di più da questa sua nuova esperienza italiana. Scrivono infatti i colleghi de La Gazzetta dello Sport che nel contratto dell'ex Juventus ci sono premi pesanti legati al rendimento personale ma anche soprattutto di squadra. C'è un ricco bonus se vincerà la Coppa Italia o la Supercoppa Italiano, mentre uno ancora più ricco se vincerà lo Scudetto.
