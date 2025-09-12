Rabiot: "Maignan mi ha parlato bene del Milan, anche Theo"

vedi letture

Queste le dichiarazioni di Adrien Rabiot nel corso della sua conferenza stampa di presentazione.

Ci racconti come è nata la trattativa? Perché hai scelto il Milan?

"E' stato fatto tutto negli ultimi giorni di mercato. Ho parlato con Allegri quando è arrivato al Milan, ma avevo un contratto con il Marsiglia. Poi quando è successo quello che è successo al Marsiglia il mister mi ha richiamato, mi ha raccontato il progetto e alla fine è andato tutto veloce. Siamo riusciti a chiudere questa trattativa".

Hai sentito altri ex milanisti?

"Maignan mi ha parlato bene del Milan, anche Theo mi ha detto che mi sarei trovato bene perchè è una grande famiglia. Allegri ha già lavorato qui, è molto legato al club. Non voglio dire che mi hanno convinto perchè parliamo di un grande club, ma è importante comuque avere un feddback da chi è qui o è già stato qui. Mi hanno parlato tutti bene del Milan. Ero sicuro che stavo facendo la scelta giusta".