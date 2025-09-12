Un giudizio su questo Milan? Rabiot: "Dovremo conoscerci meglio, ma ho trovato serenità e tanta voglia di lavorare e fare bene"

Queste le dichiarazioni di Adrien Rabiot nel corso della sua conferenza stampa di presentazione.

Allegri ti ha detto se sarai titolare domenica?

"Non mi ha detto ancora nulla (sorride, ndr). Ovviamente io ci spero, ma decide il mister. Allegri mi ha chiamato in estate, ma ero sotto contratto con il Marsiglia. Poi mi ha richiamato quando è successo quella cosa a Marsiglia. Non abbiamo ancora avuto il tempo per parlare bene, ma lo conosco bene, so come lavorano lui e lo staff, quindi sono pronto".

Cosa vuoi dire ai tifosi del Marsiglia?

"Ho detto loro tutto quello che penso con un post su Instagram. Sono stato lì una sola stagione, ma è stato un anno intenso, è stato tutto molto bello".

Domenica ritrovi Rowe...

"Con lui non c'è nulla di speciale, ci siamo mandati dei messaggi dopo che lui è andato al Bologna e io al Milan. Ci vedremo domenica a San Siro, sarà anche bello vederlo. Lui è un bravo ragazzo. Quello che è successo a Marsiglia è una cosa che può succedere ovunque, non ha cambiato il nostro rapporto. Sarò contento di vederlo e anche per lui sarà così".

Da fuori come giudichi questa squadra?

"Ci sono giocatori esperti e giovani, ci sono stati cambiamenti, non è facile creare un gruppo in poco tempo, ma cercheremo di farlo. C'è grande qualità in questa squadra, c'è la giusta mentalità. Poi sarà il campo a parlare, ma io sono fiducioso. Abbiamo giocatori come Modric che ha grande esperienza. In nazionale ho parlato con Mbappè di Modric e mi ha detto che è una grande persona. Dovremo conoscerci meglio tutti, ma ho trovato sernità e tanta voglia di lavorare e fare bene. La base è buona".