Rabiot sul suo trasferimento al Milan: "Il mister mi ha raccontato il progetto e alla fine è andato tutto veloce"
Queste le dichiarazioni di Adrien Rabiot nel corso della sua conferenza stampa di presentazione.
Ci racconti come è nata la trattativa? Perché hai scelto il Milan?
"E' stato fatto tutto negli ultimi giorni di mercato. Ho parlato con Allegri quando è arrivato al Milan, ma avevo un contratto con il Marsiglia. Poi quando è successo quello che è successo al Marsiglia il mister mi ha richiamato, mi ha raccontato il progetto e alla fine è andato tutto veloce. Siamo riusciti a chiudere questa trattativa".
Hai sentito altri ex milanisti?
"Maignan mi ha parlato bene del Milan, anche Theo mi ha detto che mi sarei trovato bene perchè è una grande famiglia. Allegri ha già lavorato qui, è molto legato al club. Non voglio dire che mi hanno convinto perchè parliamo di un grande club, ma è importante comuque avere un feddback da chi è qui o è già stato qui. Mi hanno parlato tutti bene del Milan. Ero sicuro che stavo facendo la scelta giusta".
