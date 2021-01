I numeri del 2020 rossonero - 26 risultati utili consecutivi e solo tre sconfitte tra campionato e coppe

In un 2020 da dimenticare socialmente e globalmente, l'anno appena terminato ha regalato al Milan una ripresa importante a livello di gioco ma sopratutto una grande continuita nell'ottenere risultati positivi. La squadra di Pioli, infatti, non perde in Serie A da Milan-Genoa 1-2 dell'8 marzo 2020: da lì in avanti i rossoneri hanno sempre portato a casa punti. E oggi, con la grandissima vittoria contro la Lazio, i risultati utili consecutivi salgono a quota 26. Le uniche sconfitte ottenute nel 2020, in particolare, sono quelle contro l'Inter nel derby del 4 febbraio, quella con il Lille in Europa League e quella già citata con i rossoblù.