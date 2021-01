I numeri del 2020 rossonero - Difesa di ferro per il Milan: è la migliore di tutta la Serie A

In un 2020 da dimenticare socialmente e globalmente, l'anno appena terminato ha regalato al Milan ottimi segnali di crescita non solo a livello offensivo ma anche a livello difensivo. L'innesto di Kjaer, la crescita di giocatori come Theo e Calabria e di capitan Romagnoli, oltre al sempre fondamentale Donnarumma, hanno regalato al Milan la miglior retroguardia del 2020 con 38 gol concessi a fronte di 35 partite.