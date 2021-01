I numeri del 2020 rossonero - Una media incredibile: 2.26 punti a partita per i rossoneri

In un 2020 da dimenticare socialmente e globalmente, l'anno appena terminato ha regalato al Milan una ripresa importante a livello di gioco ma sopratutto una grande continuita nell'ottenere risultati positivi. In questo senso, quindi, la media punti rossonera non mente: sono 2.26 i punti in media ottenuti a partita, la seconda più alta nell'era dei tre punti per i rossoneri (nel 2004 fu di 2.35).