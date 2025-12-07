I piani di Allegri verso il Torino: "Gabbia dirigerà la difesa, Modric il centrocampo"
Dopo la sconfitta in Coppa Italia contro la Lazio, domani sera il Milan sarà di scena a Torino contro i granata di Marco Baroni per il posticipo della 14a giornata di Serie A. L'edizione odierna del Corriere dello Sport traccia un focus su quelle che saranno le scelte di Max Allegri: "Gabbia dirigerà la difesa, Modric il centrocampo", titola così il quotidiano.
In difesa Gabbia tornerà al centro con Tomori e Pavlovic ai suoi lati. A centrocampo dirigerà i giochi Modric, confermatissimo Rabiot e ci sarà ancora spazio per Saelemaekers. Ballottaggio per sostituire Fofana: favorito Ricci ma attenzione anche a Loftus-Cheek. Il rientro più importante resta quello di Christian Pulisic, che giocherà al fianco di Rafael Leao.
