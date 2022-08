I prestiti rossoneri: zero minuti per Maldini, mezz'ora per Colombo

MilanNews.it

Prima giornata quasi in archivio e prime considerazioni che ancora lasciano un po' il tempo che trovano. Facciamo il punto sulle prestazioni dei tre giocatori rossoneri in prestito in Serie A. Lorenzo Colombo ha giocato una mezz'oretta scarsa nella quasi impresa del Lecce contro l'Inter, rimediando anche un cartellino giallo nei minuti finali. A La Spezia, panchina per Daniel Maldini che ha gioito per la vittoria dei suoi senza scendere in campo: ci sarà spazio per lui nei prossimi impegni. Diverso il discorso per Mattia Caldara, sempre in forza agli spezzini, che è rimasto in campo tutta la partita nella difesa a tre di Gotti.